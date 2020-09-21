راغب علامة مهاجما الحكومة : نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة

2020/09/21 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – شن النجم اللبنانى راغب علامة هجوما شديدا على نظام بلاده، مؤكدا أنه نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية، وكتب عبر حسابه على تويتر، “نظام فاسد، نظام مجنون، نظام بلا أخلاق، نظام منحرف، نظام موبوء، نظام ظالم، نظام خائن، نظام شحّاد، نظام للتهجير، نظام […]

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