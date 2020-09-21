الحكومة العشوائية تقتل الجماهير ، الادارة الفاشلة تقتل الابداع !

2020/09/21 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم السجادي تعيش الدول كل الدول لمصلحة شعبها ، ولا تموت الا بموته ومن هذا المنطلق وجدت من عمق التاريخ فلسفة السلطة والحكومة وظهرت النظريات والمُثل لتحقق هذه المصلحة ،...أكمل القراءة ←

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