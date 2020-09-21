لا تعبثوا بإستقلالية القضاء يا زعماء الكتل السياسية

2020/09/21 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي بعد إقرار الدستور العراقي الحالي والتصويت عليه من قبل الشعب , كان لزاما على مجلس النواب العراقي وانطلاقا من واجباته الدستورية بتشريع القوانين , أن يتمّ تشريع قانون...أكمل القراءة ←

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