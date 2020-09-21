الاستخبارات تعلن تفاصيل عمليتين لها في بغداد وصلاح الدين

2020/09/21 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، تحرير طفل مخطوف وإلقاء القبض على الخاطف شرقي العاصمة بغداد، فيما تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 21 أيلول 2020، انه بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف ضمن منطقة العماري شرقي العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، المتمثلة بأستخبارات بغداد، وبعد جمع المعلومات وتكثيف الجهد الاستخباري، تمكن الفريق من القاء القبض على المتهم في منطفة العماري شرقي العاصمة بغداد وتحرير الطفل المخطوف والذي يبلغ من العمر (3) سنوات.

وأضاف البيان انه جرى تسليم المتهم الى الجهات المختصة وتسليم الطفل المخطوف الى ذوية بعد اقامت الشكوى ضد المتهم وتدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق.

وفي صلاح الدين ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات صلاح الدين القبض على (10) إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش بمناطق متفرقة من المحافظة.

وجاء في بيان للوكالة انه "تم القبض على اثنين منهم أثناء محاولتهما الهرب الى احدى دول الجوار بالتنسيق مع القوات الامنية في محافظة السليمانية، فيما تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش في جزيرة مكيشيفة احتوى على مساطر تفجير و صواريخ ضد الدروع وصواريخ قاذفة".





وأشار البيان إلى انه تم تدوين أقوال الارهابيين واحالتهم للقضاء ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر.

وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن في وقت سابق، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين على الشريط الحدودي مع سوريا،وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه" بناء على معلومات استخبارية استباقية شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِن الشريط الحدودي مع سوريا ونصبت كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي".

وأوضح أن" القوة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين :أحدهم سوري الجنسية ( مسؤول كفالات عناصر داعش ) والاثنان الآخران ينتميان الى ما يسمى ديوان الجند التابع للعصابات التكفيرية " مبينا، أن" بعد التحقيقات الأولية اعترفوا أنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية".

ر.إ

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