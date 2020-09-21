نائب يدعو إلى شمول ’’الحيتان’’ بأوامر القبض الصادرة من لجنة مكافحة الفساد

2020/09/21 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب جواد حمدان، الاثنين (21 أيلول 2020)، بشمول ’’حيتان الفساد’’ بأوامر القبض التي تتحدث الانباء عن صدورها من قبل لجنة التحقيق بملفات الفساد الكبرى.

وقال حمدان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملفات الفساد في العراق، بالآلاف، وان الحديث عن وجود 400 مذكرة قبض بحق شخصيات متورطة بالفساد أو اكثر يعتمد بالأساس على الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم بناء على ما تضمنته ملفات الفساد ونتائج التحقيق بها".

وعلق قائلاً: "إذا كان هناك فعلاً 400 مذكرة اعتقال بحق من تورطوا بهدر وسرقة المال، فهي خطوة جيدة في محاسبة الفاسدين، ونأمل أن تشمل الرؤوس الكبيرة، لا الموظف البسيط الذي كان أداة بيد حيتان الفساد الكبيرة".

وتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي في وقت سابق، عن ظروف عمل لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أكد أنها تعمل بسرية تامة.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "آلية عمل لجنة مكافحة الفساد المشكلة من الكاظمي لا علم لأحد بها، ونعتقد أنها تتحرك باتجاهين، الأول اعتقال المتهمين الصغار الذين يمثلون واجهات الفاسدين الكبار، ومن ثم الانتقال إلى توقيف المتهمين الكبار".

وأضاف العزاوي، أن "هناك جدية من الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري، ولاحظنا وجود من يحاول أن يعرقل عملها من قبل القوى المتنفذة خوفا من أن يطولها تلك الإجراءات".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن "الكاظمي تلقى دعما كبيرا من الكثير من الشخصيات البرلمانية وبعض القوى السياسية بهدف اكمال هذه المهمة التي تعد من الملفات الشائكة والمعقدة جدا".

وأكد الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.

وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما".

وبحسب البيان، أشار حميد إلى "استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها"، مُبيِّناً أنَّ "عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء".

ولفت إلى أنَّ "مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة"، مُؤكّداً أنَّ "مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة".

من جهته، بيَّن أبو رغيف، "أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى"، مُوضحاً أنَّ "عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ".

ولفت أبو رغيف إلى أنَّ "اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة".

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