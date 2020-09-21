الرئيس بارزاني يثمن دور علماء الدين في محاربة التطرف وتعزيز التعايش

2020/09/21 | 12:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس بارزاني إن دور علماء الدين في تعزيز الروح القومية والوطنية ورفض القمع واضح

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