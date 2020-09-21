سائرون: منع سفر جميل الشمري مشهد درامي يثير الدهشة

2020/09/21 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الاثنين ، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى ان تطال يده رؤوس الفساد الكبيرة، محذرا من تكرار المشهد الدرامي لهروب المتهمين كما حصل مع جميل الشمري.وقال المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أشد المواقف التي تدعونا للدهشة هي اصدار مذكرات قبض وتحر ومنع سفر بحق شخصيات بعد مغادرتها للبلد كان اخرها ما صدر بحق الفريق الركن جميل الشمري”.وأضاف، أن “جميع المطلوبين للقضاء تصلهم معلومات بطريقة أو بأخرى لتسهيل مغادرتهم خارج العراق عن طريق بعض الشبكات فضلا عن المتورطين معهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام”.وأوضح المكصوصي، أن “المشهد الدرامي لهروب الفاسدين كان ولازال مستمرا في إخراج شخصيات متنفذة في أعلى سلم للدولة”، مطالبا الكاظمي ان “تطال يده رؤوس الفساد الكبيرة التي نهبت مئات المليارات من الدولارات وهربتها خارج البلاد بطرق ملتوية”.



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