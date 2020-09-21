2020/09/21 | 12:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عبد الجبار الشبوط مما ينبغي العمل على تحقيقه في اطار الاصلاح، تحرير الدولة من الاقتصاد الريعي و الانتقال الى الاقتصاد الانتاجي، ومن المجتمع الاستهلاكي الى المجتمع المنتج، ومن التوظيف في الدوائر الحكومية الى العمل الاقتصادي المنتج في القطاع الخاص.منذ اكتشاف النفط، والعراق ينزلق بسرعة الى صفة الدولة الريعية rentier state ، وهو وصف […]

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