2020/09/21 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي إذا لم يكن الشعب على وعي وثقافة قبل الثورة، فلا يلوموا أحدًا عندما تسرق ثورتهم.



- علي شريعتي26.كلنا يعلم بأن انتفاضة تشرين كانت ثورة وعي وكل شبابها كان واعيًا ومثقفًا ..



كشاعر برأيك من جنى ثمار ثورة شبابنا الثائر ..



أو حاول سرقتها، أو حاول أن يثبط من عزيمتهم وتحريف مسارها ؟ يحدثنا النزال، قائلًا :ثورة تشرين مستمرة ومن يحاولون استغلالها لصالحهم كثر سواء كانوا عراقيين أو أجان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثورة تشرين والعنف السياسي - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الخامسة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثورة تشرين والعنف السياسي - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الخامسة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).