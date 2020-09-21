شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]10 - إبراهيم جركس

2020/09/21 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]10ديباجة زرادشت[10] ذلك ما قالهُ زرادشت مخاطباً قلبه، وكانت الشمس قد استقرّت متوسّط قبّة السماء: عندها تطلّع في السماء مستفسراً – إذ سَمِعَ صوت طائر، نداءً حاداً فوق رأسه.



وإذا هو نسرٌ يحلّق مُسَطّراً دوائر واسعة في الفضاء، وحَيّة تتدلّى منه، لا كالفريسة بل كرفيقة، إذ كانت مُلتَفّةً على عُنُقِهِ.((ها هُما حَيواناي!)) قال زرادشت وفَرِحَ من كل ......





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