2020/09/21 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن التجارة العالمية هذا العام تتعافى بسرعة أكبر مما كانت عليه بعد الأزمة المالية عام 2008، مما أدى إلى انتعاش أجزاء من الاقتصاد العالمي، عكس التنبؤات التي توقعت تراجعا حادا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر سار.. التجارة العالمية تنتعش بسرعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر سار.. التجارة العالمية تنتعش بسرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).