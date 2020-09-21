بيل غيتس : فيروس كورونا سينتهي بحلول عام 2022

2020/09/21 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يبدو أن بيل غيتس لا يستطيع التوقف عن التصريح بآرائه حول فيروس كورونا هذه الأيام، ففي حديثه الأخير توقع أن الوباء سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة.وفي مقابلة مع Fox News (فوكس نيوز)، توقع مؤسس شركة “مايكروسوفت” أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، ستعود الحياة إلى طبيعتها […]

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