وزير الدفاع العراقي يصل الى ديالى لبحث تطورات الاوضاع الامنية في المحافظة

2020/09/21 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع جمعة عناد، الاثنين، الى محافظة ديالى وعقد لقاءً موسعا مع قائد محور الحشد الشعبي في المحافظة.وقال القيادي بالحشد الشعبي احمد التميمي: ان “وزير الدفاع جمعة عناد وصل الى قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) وعقد لقاءً موسعا … Readmore

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