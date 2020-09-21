بالجدول.. محاصيل زراعية ومنتجات حيوانية محظورة من الاستيراد في العراق

2020/09/21 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوردت وزارة الزراعة، الاثنين، جدولاً يضم 21 محصولاً زراعياً ومنتجاً حيوانياً، تم منع استيرادها في العراق، بسبب وفرتها في الأسواق المحلية.

وأدناه الجدول حسبما ورد من الوزارة:

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