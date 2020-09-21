اتحاد المصارف العربية يدعو الى دعم قطاع الطاقة الكهربائية في العراق

2020/09/21 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعا اتحاد المصارف العربية، الاثنين، القطاع المصرفي إلى دعم قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، معتبراً أن ذلك سيعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد زياد خلف، في مؤتمر افتراضي نظمته شركة “فرونتير اكستشينج”، إنه من الضروري “النهوض بواقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق الذي ينتظره مستقبل اقتصادي […]

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