حرس الحدود يقبض على مزوّر بحوزته وثائق وأختام

2020/09/21 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت استخبارات حرس حدود المنطقة الرابعة، الاثنين، القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام والوثائق والتخاويل المزورة.



وقالت مديرية شرطة الكمارك، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 ايلول 2020)، إن "قوة من قسم استخبارات القيادة بأمرة مدير القسم وبالتعاون مع شعبة مخدرات المديرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته ٧٠ ختماً مختلف الأنواع مع العديد من الأجهزة التي تستخدم لتزوير المعاملات مع منفيسات كمركية وهويات وشهادات تخرج، وكتب تسهيل مهمة، وعقود عجلات، وتخاويل متعددة مع لوحه عجلة".

وتابع، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود شخص يقوم بعمليات تزوير ومتاجرة بالمخدرات داخل محافظة البصرة، والقي القبض عليه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمهم الى الجهات المختصة".

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