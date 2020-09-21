الشمري: جهتان شيعية وسنية تعملان على تقسيم المحافظات لدوائر انتخابية عرقية

2020/09/21 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف النائب عن ائتلاف المناطق المحررة عبد الرحيم الشمري، الاثنين، عن أبرز العراقيل التي تواجه تمرير الدوائر المتعددة، متهما جهتين الأولى شيعية وأخرى سنية بالعمل على جعل المحافظات دوائر مناطقية وعرقية.وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق على مر السنوات الماضية كان دائرة انتخابية واحدة”، مبينا ان “هناك قوى احدهم شيعية وأخرى سنية تحاول تقسيم المحافظات لعدة دوائر انتخابية على اساس الانتماءات الولائية عرقيا ودينيا”.وأضاف أن “هناك توجه نحو الدوائر الوسطية لمنع تقسيم المحافظة لدوائر انتخابية متعددة”، متهما “جهتين الأولى شيعية وأخرى سنية بالعمل على جعل المحافظات دوائر مناطقية وعرقية”.وأشار الشمري إلى أن “طرح فكرة الدوائر المتعددة الهدف منها هيمنة أحزاب وشخصيات سياسية معروفة على السلطة في الانتخابات القادمة وليس الهدف خدمة المواطنين كما يزعم هولاء”.



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