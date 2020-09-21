هل سيقوم مورينيو بالاستغناء عن ديلي آلي؟

2020/09/21 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} استبعد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الاستغناء عن لاعب الوسط الدولي، ديلي آلي، قائلًا إنه يحتاج إلى تشكيلة متوازنة، وإنه من الصعب وجود جميع اللاعبين في هذه التشكيلة في الوقت نفسه.





وغاب آلي عن المباراة التي فاز فيها فريقه 5-2 على ساوثامبتون، أمس الأحد، وزادت التكهنات حول مستقبل لاعب الوسط، بعد استبداله بين شوطي المباراة الأولى لفريقه في موسم الدوري الممتاز، وانتهت بهزيمة النادي اللندني 1-صفر أمام إيفرتون.

كما غاب آلي -أيضا- عن مباراة توتنهام أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي، وقالت تقارير إعلامية بناء على ذلك، إنه مرشح للانضمام إلى باريس سان جيرمان، بطل دوري فرنسا.

وعلق مورينيو على ذلك قائلًا: "يمكنكم رؤية فريقنا.



لا يمكنني بدء المباراة بوجود جميع اللاعبين في التشكيلة، ولابد -أيضا- من وجود مدافعين ولاعبي وسط على مقاعد البدلاء.



وهكذا فإن الفريق يمثل لغزًا، وأيضا، مقاعد البدلاء تشكل لغزًا صغيرًا".

وردًا على سؤال، عما إذا كان يريد بقاء آلي في الفريق، قال مورينيو: "أنا أريد فريقًا متوازنًا، هذا ما أريده.



ولا يوجد ما يدعو للتضحية بآلي، لكن الفريق لغز".

وسيلتقي توتنهام مع ليتون أورينت، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، غدًا الثلاثاء.

Mohameed

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