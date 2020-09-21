العراق يشارك الصين والامارات في تجارب لقاح ضد كورونا

2020/09/21 | 12:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستشارك مع الصين والإمارات ودول أخرى بتجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا.





وقال الجميلي في تصريح صحفي إن "العراق يكثف جهوده بالتعاون مع الصين والإمارات ودول أخرى، في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من كورونا، وسيشارك رفقة هذه الدول في التجارب السريرية الهادفة لإثبات أن اللقاح آمن وفعال".

وأضاف أن "التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد، وسيتم اختيار مركزين او ثلاثة تقوم بمتابعة الموضوع لضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح".

وأشار الجميلي إلى أن "العراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر".

يشار الى ان وزارة الصحة سجلت حتى أمس الأحد أكثر من 315 ألف إصابة بينها 8491 وفاة وأكثر من 249 ألف حالة شفاء وبنسبة {79.1 %}.

عمار المسعودي

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