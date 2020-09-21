نائب : رد تظلم شركات الهاتف النقال انتصار للشعب والحفاظ على المال العام

2020/09/21 | 12:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

عد النائب عن كتلة دولة القانون منصور البعيجي ، اصدار القضاء العراقي قرار برد تظلم شركات الهاتف النقال بعد رفع الدعوى القضائية ضدها بسبب تجديد الحكومة لتراخيص شركات الهاتف النقال ، انه انتصار للحق والى ابناء الشعب العراقي جميعا .

واوضح ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، ان شركات الهاتف النقال بذمتها اموال طائلة للدولة لم تسددها الى الان ناهيك عن ردأت الاتصال والخدمات الاخرى التي تقدمها ولاترتقي الى مستوى المبالغ التي يتقاضونها من المواطن العراقي الذي يعاني من ردأت هذه الخدمات .

واضاف ان ” القضاء العراقي يشهد له الجميع بنزاهتة ولايجامل احد بمصالح الشعب والبلد واصداره حكم برد تظلم هذه الشركات هو امر طبيعي وليس بغريب عن دور القضاء العراقي بهكذا قضايا تخص اموال الشعب”، داعيا الحكومة الى التحرك سريعا لانشاء شركة اتصالات وطنية ودعمها من اجل ان تقدم خدمات افضل من خدمات هذه الشركات خصوصا وان قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة الذي سيدر اموال طائلة لخزينة الدولة وعدم الاعتماد على النفط

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