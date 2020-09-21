الانبار تعلن انجاز 90 % من مشاريع تأهيل السدود المتضررة

2020/09/21 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي ، الاثنين، عن انجاز نسبة 90% من اعادة اعمار وتأهيل السدور المتضررة جراء العمليات الارهابية .وقال المحمدي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع دوائرها في الانبار انجزت 90% من مشاريع اعادة اعمار وتأهيل السدود المتضررة جراء قيام ارهابي داعش بالعبث بها ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار “.واضاف ان” سدود الانبار تعرضت الى عمليات تخريبية خاصة سد الفلوجة المائي بالإضافة الى قيام ارهابي داعش برمي نفايات في نهر الفرات الامر الذي تسبب في اعاقة مجرى المياه ما دعا كوادر الموارد المائية الى اطلاق اكبر حملة لكري نهر الفرات ما تزال مستمرة لحد الان لتنظيف النهر واعطاء جرياء افضل ناهيك من اضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية للدوائر الموارد المائية وسرقة معداتها”.وأوضح المحمدي، أن “دوائر الموارد المائية مازالت تعالج الاضرار الناجمة من عمليات ارهابي داعش التي طالت التجاوزات على حرمة نهر الفرات “.



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