المتنزهات تحت أنظار وزارة الصحة.. والاعلان عن حسم مصير العام الدراسي المقبل قريبًا

2020/09/21 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رجحت وزارة الصحة والبيئة، صدور اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد خلال الايام القليلة المقبلة، فيما اشارت الى ان فرق الرقابة تتابع إجراءات المتنزهات ومدن الألعاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات صحفية، إن “فرق الرقابة الصحية وبالتنسيق مع الجهات الامنية ستتابع مدى الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة، داعياً الجميع الى الشعور بالمسؤولية والالتزام الحقيقي بالتعليمات الوقائية لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا”.

واضاف، أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد، مرجحاً صدور قرارها النهائي خلال الايام القليلة المقبلة”.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية،ستة قرارات جديدة بشأن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

حيث قررت فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد، وفتح المتنزهات ومدن الألعاب، كما قررت عدم استقبال الزوار من أي دولة بالعالم”.

ووجهت اللجنة “بضرورة الإسراع بدفع الوجبة الأولى من المبالغ لشراء 20 % من أول لقاح مضمون ومعتمد، بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية”، مبينة أن “العراق يمضي بالشراكة مع الصين والإمارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه”.

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