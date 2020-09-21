2020/09/21 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لايقل عن ٢٤ متراً، مشددة على ضرورة وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض .وتساءلت نصيف :” من الذي خوّل لجان التفاوض على تقليل أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تطالب بوقف التفاوض مع شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تطالب بوقف التفاوض مع شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).