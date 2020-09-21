الرشيد : شمول ضباط الدفاع والداخلية والامن الوطني بـ سلف الموظفين

2020/09/21 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قرر مصرف الرشيد ، شمول ضباط وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني من غير الموطنة رواتبهم بالسلفة الممنوحة للموظفين .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “تقرر شمول جميع ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن الوطني من غير الموطنة رواتبهم بالسلفة الممنوحه للموظفين”.وأشار […]

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