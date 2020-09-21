تستمر الحرب الجارية حاليا بين شركتى أبل وEpic Games في المحاكم

2020/09/21 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تستمر الحرب الجارية حاليا بين شركتى أبل وEpic Games ، حيث تقول Epic في ملف قانوني جديد، إن أبل قدمت بيانات غير صحيحة في ملفها القانوني في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن أبل اختارت بعض نتائج بحث جوجل حول شعبية لعبة Epic’s Fortnite، واقترحت معلومات غير صحيحة عن اللعبة.وفقا […]

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