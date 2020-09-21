الصحة تحدد موعد صدور قرار نهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/21 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة، الاثنين، عن إجراءاتها في مراقبة المتنزهات ومدن الألعاب، فيما رجحت صدور القرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلامة بشأن بدء العام الدراسي الجديد خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 21 أيلول 2020، إن "فرق الرقابة الصحية وبالتنسيق مع الجهات الامنية ستتابع مدى الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة، داعيا الجميع الى الشعور بالمسؤولية والالتزام الحقيقي بالتعليمات الوقائية لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا".

واضاف، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد، مرجحا صدور قرارها النهائي خلال الايام القليلة المقبلة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد أصدرت في وقت سابق، ستة قرارات جديدة بشأن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، حيث أفاد مصدر في اللجنة انها "قررت فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد، وفتح المتنزهات ومدن الألعاب، كما قررت عدم استقبال الزوار من أي دولة بالعالم".

ووجهت اللجنة "بضرورة الإسراع بدفع الوجبة الأولى من المبالغ لشراء 20 % من أول لقاح مضمون ومعتمد، بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية"، مبينة أن "العراق يمضي بالشراكة مع الصين والإمارات بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه".

يشار إلى ان العراق يكثف من جهوده بالتعاون مع الصين والامارات ودول أخرى، في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من كورونا، حيث يشارك رفقة هذه الدول في التجارب السريرية الهادفة لإثبات أن اللقاح آمن وفعال.

وبحسب الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، فإن العراق سيشارك مع الصين والامارات ودول اخرى بتجارب سريرية للقاح الصيني تضمن سلامة المتطوعين، مبينا أن التجربة ستسهم بتطوير مراكز البحوث في البلاد.

وسيتم لاحقا، وفقا للجميلي، اختيار مركزين او ثلاثة مراكز بحوث تقوم بمتابعة الموضوع لضمان حصول العراق على حاجته من اللقاح، فالعراق شأنه شأن بقية دول العالم يسعى للحصول على لقاح آمن وفعال في وقت مبكر.

ر.إ

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