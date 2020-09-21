دواي يدعو الى تنفيذ مطالب ميسان واستحقاقها من الموازنة

2020/09/21 | 12:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..طالب محافظ ميسان علي دواي بتنفيذ مطالب المحافظة واستحقاقها من موازنة الدولة ومنها معالجة مشاريع الوزارات المتلكئة وموضوع المحاضرين والمتطوعين والعقود وتوفير فرص عمل للخريجين من أبناء المحافظة من خلال تشجيع الاستثمار وموضوع البنى التحتية للمدينة الصناعية.وقال بيان عن مكتب المحافظ ان دواي أشار لدى حضوره اجتماع اللجنة المالية النيابية […]

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