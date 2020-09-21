رغم حظر استيراد عدد من المنتجات.. إيران تحافظ على حصتها التصديرية للعراق

2020/09/21 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، الاثنين (21 أيلول 2020)، إن ايران حافظت على حصتها التصديرية بنسبة 22 بالمئة في السوق العراقية، وأن الصادرات وبعد اعادة فتح المعابر ستشهد زيادة حتمية.

وذكر حسيني في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "قرار منع العراق توريد 29 منتجيا زراعيا ايرانيا، يعد قراراً مرحلي الطابع والحكومة العراقية تصدره بحسب ظروف الانتاج المحلي سيما بالمجال الزراعي".

وأضاف، أن "قرار المنع لايسري في جمارك كردستان العراق"، لافتا الى أن "احصائيات الشهور الخمسة (فترة 20 آذار حتى 20 آب 2020) تشير الى أن وضعية الصادرات لهذا البلد جيدة ومن المتوقع تحسنها حتى 20 آذار 2021".

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