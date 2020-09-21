بالصور ..جموع الزائرين تحيي ذكرى شهادة زيد بن علي /ع/شمال النجف الأشرف

2020/09/21 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ أحيت جموع غفيرة من ا لزائرين ذكرى شهادة زيد بن علي /ع/ ، والتي تصادف في مثل هذا اليوم الثالث من شهر صفر، في مرقده الواقع شمال مدينة النجف الأشرف بالاتجاه الى محافظة بابل.وذكر اعلام الأمانة الخاصة لمزار زيد الشهيد ،ان " الكوادر الخدمية في المزار استنفرت جهودها لتقديم الخدمات للزائرين الوافدين من مخلف المحافظات العراقية ، مع توفير الخدمات الخاصة للمواكب التي وفدت لإحياء الذكرى في أرجاء المزار"./انتهى

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