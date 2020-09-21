امين عام مجلس النواب ووزير الثقافة يبحثان مشروع قانون اليوم الوطني لجمهورية العراق

2020/09/21 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مكتب الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، ان الامين العام بحث مع وزير الثقافة حسن ناظم مشروع قانون اليوم الوطني لجمهورية العراق.وقال المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الأمين العام لمجلس النواب الدكتور سيروان عبدالله سيريني زار اليوم، مبنى وزارة الثقافة والتقى بالوزير حسن ناظم".واضاف ان "الجانبين بحثا أطر التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس النواب والوزارة في الأمور الإدارية والفنية في مبنى قصر المؤتمرات والتي هي حاليا مقر لمجلس النواب، فضلا عن بحث القوانين والتشريعات التي لدى المجلس والتي لها علاقة بالجانب الثقافي، منها مشروع قانون اليوم الوطني لجمهورية العراق".واضاف انه "تم ايضا بحث عدد من المواضيع الاخرى منها الأوضاع الثقافية بشكل عام وواقع الثقافة في العراق وأهمية عودة الفعاليات الثقافية إلى سابق عهدها، كذلك التطرق إلى الإرث الثقافي ودوره في الحياة الثقافية العامة"./انتهى10

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