2020/09/21 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن العاصفة الاستوائية بيتا ستجلب أمطارا غزيرة على مساحات شاسعة من ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا، مع احتمال حدوث فيضانات.

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