بالفيديو: علماء يكتشفون فهوة جديدة لنهاية كوكب الأرض

2020/09/21 | 12:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت وسائل إعلام روسية، إن العلماء اكتشفوا فوهة جديدة لنهاية الكرة الأرضية، في شبه جزيرة “ياما” الواقعة غرب سيبيريا في روسيا، والتي تعد أكبر مصدر روسي للغاز الطبيعي.

وذكر موقع ” vesti yamal” الروسي، أن باحثين اكتشفوا حفرة ضخمة جديدة عند عودتهم من رحلة عمل في تموز/ يوليو الماضي، وهي فوهة يبلغ عمقها 165 قدما.

ويعتقد العلماء أن الفوهة الجديدة تشكلت من تراكم غاز الميثان، عندما بدأ غطاء التربة الصقيعية في الذوبان تحت الأرض، بفعل درجات حرارة الصيف المرتفعة.

ولفت الموقع الروسي إلى أن هذه الحفرة السابعة عشر من هذا النوع، التي تم اكتشافها في شبه جزيرة يامال، منذ اكتشاف الظاهرة الأولى عام 2014.

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