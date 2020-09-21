الصحة تدعو الجميع للشعور بالمسؤولية من أجل احتواء الإصابات بفايروس كورونا

2020/09/21 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعت وزارة الصحة والبيئة، الجميع إلى “الشعور بالمسؤولية” من أجل احتواء الإصابات بفايروس كورونا في البلاد، في حين رجحت أن تصدر اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “فرق الرقابة الصحية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستتابع مدى […]

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