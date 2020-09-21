2020/09/21 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد المتحدث باسم تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد) بأن الحراك “على يقين وبشكل قطعي بأن فصائل السلاح المنفلت وراء كل جريمة إغتيال أو تهديد وإختطاف”.وقال عباس العبادي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “أن الدافع ينبعث من ذات الهدف الرامي إلى إخماد وهج الثورة التشرينية وتكميم أفواه ثوارها”، منوها الى ما ورد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحشيد : فصائل السلاح المنفلت وراء كل جريمة إغتيال أو تهديد وإختطاف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحشيد : فصائل السلاح المنفلت وراء كل جريمة إغتيال أو تهديد وإختطاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).