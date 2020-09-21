اكتشاف ثغرة في “خوارزميات” تويتر تظهر تحيزا عرقيا محتملا

2020/09/21 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة في خوارزميات منصة التدوين المصغر “تويتر”، والتي تظهر تحيزا عرقيا محتملا للمنصة.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن تويتر أقرت بصورة جزئية، بخطأ “الخوارزميات” الخاصة بها.ونقل الموقع عن ليزا كيلي، المسؤولة في منصة تويتر أن الشركة ستقوم بمراجعة الخوارزميات، وضبطها من جديد.وظهر الموضوع أن عندما كشفه مهندس التشفير، توني أرشييري، والذي أظهر أن خوارزمية تويتر متحيزة في تحديد أولويات الصور، عندما حاول إرفاق صور لباراك أوباما وميتش ماكونيل بالتغريدات.وظهر في تلك التغريدات أن تويتر أظهرت صورة ماكونيل حصريا، بينما لم تظهر صورة أوباما إلا عندما قلب أرشييري ألوان الصورة، بحيث جعل لون بشرة أوباما بيضاء.انتهى 25

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