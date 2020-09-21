مصطفى أديب يدعو الأحزاب اللبنانية لتسهيل تشكيل حكومته ويحذر من تفاقم الأزمة

2020/09/21 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، الأطراف السياسية إلى تسهيل تشكيل حكومته التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع.

وقال أديب، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا، داعيا جميع القوى السياسية إلى العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء، معتبراً أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها.

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