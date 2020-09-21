آن أوان الاستيقاظ: تصور أكثر إشراقًا لمستقبل المرأة

2020/09/21 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسام نيري، مدربة التمكين بمؤسسة الأطلس الكبير – اخصائية في المتابعة والتقييم شهدت الدورة التكوينية التاسعة والعشرين من الورشات التي تنظمها مؤسسة الأطلس الكبير تحت عنوان “تصورات تمكين المرأة”، والمنعقدة بين الـ 27 و 30 من شهر غشت 2020، حضور 21 مشاركة من تعاونية الصداقة السليمانية في إقليم بركان.وقام برنامج “من فلاح الى […]

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