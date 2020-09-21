كورونا حول العالم.. 31 مليون إصابة بكورونا

2020/09/21 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 31 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 30.935 مليون، في حين بلغ عدد الوفيات 960 ألف، والمتماثلين للشفاء 21.1 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.

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