المباشرة بصرف مستحقات مسوقي الحنطة في بابل

2020/09/21 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب، الاثنين، مباشرتها صرف مستحقات مسوقي محصول الحنطة في محافظة بابل.

وقال مدير عام الشركة احمد سالم ربيط في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المستحقات تمثل الوجبة الثالثة للعام الحالي".

وأشار الى "تسلم الصكوك التابعة لسايلو الحلة القديم ومركز تسويق المشروع ومركز تسويق المدحتية وتم تسليمها الى مصرف الرافدين وستتم المباشرة بتوزيع صكوك بين الفلاحين والمزارعين".

وبشأن صومعة الحلة الجديدة والمجمع المخزني في المرادية اوضح أنه "سيتم تحويل المبالغ الى مصرف الرشيد عن طريق المقاصة الإلكترونية وفي حال اشعار الشركة من قبل المصرف المذكور اعلاه وتحويلها لدى حساب الشركة المصرفي، فستتم المباشرة بصرف الصكوك للفلاحين بحسب اولوية التسلسلات".

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