إيران ترفع طاقة منفذ حدودي مع العراق بعدد الشاحنات إلى 100 ضعف

2020/09/21 | 13:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن حاكم مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران حمید سیلاوی، الاثنين، عن زیادة الطاقة التصديرية لمعبر جذابة الحدودي مع العراق من 20 شاحنة يومياً إلى أكثر من 200 شاحنة يومياً.

وقال سيلاوي في تصريح نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، إن “العراق کان قد وافق فی وقت سابق علی نشاط المنفذ تجاریا یومین فی الاسبوع، وأخیراً تقرر أن يجري نشاط المنفذ تجاریا علی مدار الاسبوع مما ساهم في زيادة حجم الصادرات عبر هذا المنفذ، وإن الامكانيات باتت متوفرة لزيادة الطاقة التصديرية عبر المنفذ الى اكثر من 600 شاحنة يوميا”.

وأشار إلى أن “غلق معبر جذابة التجاري بعد تفشي فيروس كورونا قبل نحو 7 اشهر، وفي ضوء حاجة المنطقة لصادرات السلع فقد اجريت دراسات ومشاورات مستمرة اثمرت عن موافقة الحكومة العراقية على إعادة فتح هذا المعبر بدءا من شهر آب الماضی، ويستمر حتى يومنا هذا مع الالتزام بالتوصيات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا”.

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