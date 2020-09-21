المالية النيابية : على الحكومة اتباع ثلاث خطوات بالتزامن مع الاقتراض الخارجي

2020/09/21 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / … اقترح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، على الحكومة اتباع ثلاث خطوات بالتزامن مع الاقتراض الخارجي الذي “تنوي” الحصول عليه، مرجحاً تمرير طلبها الخاص بذلك داخل قبّة البرلمان لتوفير الرواتب، فيما حذّر من “عجز مهول” في موازنة 2020.وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الحكومة وبعد تصويت البرلمان […]

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