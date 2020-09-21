متظاهرو الكليات الهندسية يتحدثون لـ ’’بغداد اليوم’’ عن مطلبهم الاساسي ويلوحون باعتصام مفتوح (فيديو + صور)

2020/09/21 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

منذ ايام، ينظم (خريجو الكليات الهندسية) بمختلف الجامعات العراقية، اعتصاماً امام نقابة المهندسين في العاصمة بغداد، للمطالبة بحقوقهم في التعيينات، وتوفير فرص العمل لهم بمختلف المنشآت الحكومية والأهلية.

وقال ممثل خريجي الكليات الهندسية، احمد عامر طارق، لـ(بغداد اليوم)، ان "خريجي الكليات الهندسية، من مختلف الجامعات العراقية بفرعيها الحكومي والأهلي، قرروا الاعتصام امام مبنى نقابة المهندسين في العاصمة، لحين تحقيق مطالبهم".

وأضاف ان "عشرات الخريجين، مثلوا اقرانهم الالاف، باعتصامهم، فيما رفعوا عدة مطالب أهمها، تعيينهم على الملاك الدائم في الوزارات الحكومية"، مشيرا الى ان "هناك قائمة مطالب ثانية ستصل الى النقابة ولكن بعد تحقيق اهم مطالبهم، وهو التعيين الحكومي".





هذا وقال احد معتصمي الكليات الهندسية، ان "عدم الاستجابة لمطالبهم، تعني الشروع باعتصام مفتوح من قبل خريجي الكليات الهندسية، لحين تحقيق المطالب".

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