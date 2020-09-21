2020/09/21 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/علن مدير ناحية الحضر رافع نايف خلف عن الشروع باعمار كافة المواقع الاثرية المدمرة فيما شرعت الكوادر الهندسية في صحة نينوى ببناء مستشفى الحضر الجديد 90كم جنوب شرق الموصل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/أن"الكوادر الهندسية والفنية وبالتعاون مع الفرق الاثرية المختصة بالتنقيب في اثار نينوى شرعت اليوم باعادة اعمار اثار الحضر بعد ان طالتها عصابات داعش الارهابية منتصف عام 2015.واضاف خلف ان"الفرق الهندسية باشرت باعمار اولى المواقع الاثرية مدخل القضاء بعد انتهاء رفع كافة الانقاض منها والشروع باعمار الاسيجة الاثرية وكافة مواقعها " ،لافتا الى ان"مدة اعمار هذة المواقع الاثرية مفتوحة ولم بحدد لحين انتهاء اعمار اغلب الموقع الاثرية داخل القضاء "من جانب اخر شرعت "الكوادر الهندسية والفنية في صحة نينوى ببناء صرح صحي جديدة وهو مسشفى الحضر سعة 140سريرا ليضاف الى مشافي القضاء ".وتابع خلف ان" مبالغ اعمار المستشفى خصص من صندوق اعمار محافظة نينوى وان مدة انجاز المستشفى لايتجاوز ال (8 ) اشهر"/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع باعمار المواقع الاثرية المدمرة وبناء مستشفى جديد داخل قضاء الحضر جنوب شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع باعمار المواقع الاثرية المدمرة وبناء مستشفى جديد داخل قضاء الحضر جنوب شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).