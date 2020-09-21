خلية الازمة النيابية: سيتم استضافة وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد

2020/09/21 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت خلية الازمة النيابية عن عزمها استضافة وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "ايذانا ببدء العام الدراسي، تم اقامة ورشة عمل برعاية نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ولجنة الصحة والبيئة وعدد من نواب لجنة الصحة والتربية والتعليم، وذلك سعيا لوضع خطة جديدة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل انتشار جائحة كورونا".واكد الموسوي انه "سيتم استضافة وزير الصحة حسن التميمي ووزير التربية علي الدليمي ووزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب لدراسة امكانيات الوزارت الثلاث لاستقبال وبدء العام الدراسي الجديد سعيا لتذليل العقبات في مواجهة كورونا"./انتهى10

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