2020/09/21 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / افتتح النائب الاول لرئـيس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي أعـمـال جلســـــة مجلس النواب السادسة اليوم الاثنين بحضور ١٧٠ نائباً./انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة البرلمان برئاسة الكعبي وبحضور ١٧٠ نائباً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة البرلمان برئاسة الكعبي وبحضور ١٧٠ نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).