استخبارات داخلية العراق تقبض على 10 إرهابيين في صلاح الدين

2020/09/21 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في العراق، اليوم الاثنين، من القبض على 10 إرهابيين وضبط كدس للعتاد في صلاح الدين....

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