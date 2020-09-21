الشرطة الاتحادية تعتدي على طاقم كوردستان 24 خلال تغطية حية في كركوك

2020/09/21 | 13:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مراسلنا إن قوات الشرطة الاتحادية حاولت مصادرة الكاميرا - صورة: كوردستان 24

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