2020/09/21 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بإمكانية تسليم مديرة مدرسة سابقة يهودية متشددة إلى أستراليا، لتتم محاكمتها بتهمة الاعتداء الجنسي على تلاميذها هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متهمة بالاعتداء جنسيا على قاصرات.. محكمة إسرائيلية تقرر تسليم معلمة لأستراليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متهمة بالاعتداء جنسيا على قاصرات.. محكمة إسرائيلية تقرر تسليم معلمة لأستراليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).