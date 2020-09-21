تأجيل التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل

2020/09/21 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد اجل مجلس النواب التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢.

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