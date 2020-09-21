Chocolat - علي عبدالحفيظ مرسي

2020/09/21 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عبدالحفيظ_مرسي Chocolat إذن؟زي ما قلت في الحوار الخاص بـ Im Thinking of Ending Things الإنسان بحاجة إلى أشياء من الجنون، الفنون، التفلسف، التدين ...الخ.



المشكلة دايماً بتكون في الإغراق اللي بادعي إنّه بيكون ناتج غالباً عن حالة ما من الإفلاس أو الغضب العارم اللي بتحصل بعد استقرار الأمور..بمعنى خلدوني شبه كامل الخلدونية فإنّ الجيل الأول في مكان ما يتعب في إنشاء مشروع ما، وفي الجيل الثالث، سوف تجد أحفادهم بالتع ......





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